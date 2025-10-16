G3からG2に格上げされて6年目の「第28回富士S」は今年も力のあるメンバーがそろった。15日、東西トレセンで出走予定馬が追い切り、古馬と初対戦の3歳馬マジックサンズは坂路4F54秒7〜1F11秒8の時計にまとめ、態勢を整えた。須貝師は「ちょうどいい時計。乗り手は反応が良かった、と言っていた」と満足顔。「豊ちゃん（武豊）は前走（NHKマイルC2着）後にマイルがベスト！と言っていた」と自信をにじませつつ「プラス体重だし、理