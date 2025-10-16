ジャパンダートクラシック2着ナチュラルライズ（牡3＝伊藤圭）は東京大賞典（12月29日、大井）を視野。スワンS1着オフトレイル（牡4＝吉村）、同6着アドマイヤズーム（牡3＝友道）はマイルCS（11月23日、京都）同4着ウインマーベル（牡6＝深山）はマイルCSか香港マイル（12月14日、シャティン）同14着ムイ（牝3＝笹田）はオーロC（11月16日、東京）同15着アルテヴェローチェ（牡3＝須貝）は岩田望との新コンビで初ダート