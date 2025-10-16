函館2歳S1着エイシンディード（牡＝大久保）はデイリー杯2歳S（11月15日、京都）を予定。サウジアラビアRC5着チュウワカーネギー（牡＝大久保）は東京スポーツ杯2歳S（11月24日）を視野。紫菊賞2着サトノアイボリー（牡＝杉山晴）は状態次第で京都2歳S（11月29日）を視野。りんどう賞2着メイショウハッケイ（牝＝本田）は武豊とコンビ継続でファンタジーS（11月1日、京都）。京都未勝利勝ちプレセピオ（牝＝笹田）もファ