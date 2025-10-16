ｔｉｍｅｌｅｓｚが１５日、「ａｎａｎＡＷＡＲＤ２０２５」大賞に選出され、都内で行われた授賞式に出席した。１９７０年発刊のライフスタイルグラビア週刊誌「ａｎａｎ」が選ぶ、時代を象徴するスターを表彰するイベント。ｔｉｍｅｌｅｓｚは８人そろっての大賞となった。２０２３年に個人で受賞した菊池風磨（３０）は「１人での受賞もうれしかったが、グループでは喜びもひとしお」と感激し、８人での活動について「