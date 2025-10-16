主人公・優香(33歳)は、夫・直樹(29歳)と結婚して6年。専業主婦として、5歳の長男・ダイキと3歳の長女・ハルカの育児に奮闘する日々。ごく普通の家庭に見えますが、優香は義母の暴言に悩まされます。義父を亡くした悲しみとさみしさから、優香夫妻にキツく当たります。月に1～2回は顔を合わせているのに、数日後には「さみしい」「孫に会いたい」というLINEが毎晩のように届きます。義母の過干渉にうんざりした優香は、縁を