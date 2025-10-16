巨人はＣＳ第１ＳでＤｅＮＡに２連敗で敗退し、２０２５年の戦いが幕を閉じた。優勝した阪神と１５ゲーム差をつけられたシーズンを検証する全３回の「阿部巨人Ｖ２ならず誤算」。第３回は勝負どころで勝ち切れなかった原因に迫る。優勝旅行中の昨年１２月。阿部監督は「全員がキャプテンだと思ってやってほしい」と、２０年ぶりに主将を置かないことを発表した。「もしみんながそういう気持ちでやってくれたら４連覇、５連覇