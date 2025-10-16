◆国際親善試合日本代表３―２ブラジル代表（１４日・味の素スタジアム）【サンパウロ（ブラジル）１４日＝沢田啓明】森保ジャパンのブラジル撃破はブラジル国内でも大きな反響を呼んだ。日本戦は通算１４試合目で屈辱の初黒星。地元紙は、１９１４年の同国連盟設立から１１１年で、２点先制後の逆転負けは初めてと報じ「初の屈辱」などと手厳しく展開した。スポーツ紙・ランセ電子版は守備のミスを指摘し、「ＤＦブルーノが２