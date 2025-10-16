この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。「近しい仲」の人であってもちょっとした部分に価値観の違いを感じる時ってありますよね。友だち同士くらいの距離感なら結構な頻度で「あ、ここは自分とは違うな」と感じる場面ってあるのではないでしょうか。ただその価値観の違いや違和感は、お互いにとってストレスにならない場合はいいのですが、一方の価値観に合わせるために我慢を強いられるようになるとち