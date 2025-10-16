都内で働くほのか（32歳）は、母の死後、無職の妹まな（29歳）と頑固な父の板挟みに。家族との死別後に起きる、一家の問題について描きます。『母親の保険金を持ち逃げした妹』をごらんください。 事件後、連絡を絶っていたまなから、今度は遺産相続分を前借りしたいという無心のLINEが届くきます。盗みを働いた上での要求に、ほのかは怒りを通り越し無力感に襲われて…。 お金の無心ばかりの妹 まなのお金持ち逃げ事件