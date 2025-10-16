ジャンタルマンタルは坂路2本目に4F52秒9。ラスト1Fは11秒7できびきび駆け上がった。高野師は「先週、追い切ってから動きが軽くなった。今日は楽な感じでしまいも馬なりで動けていた」と納得の口ぶり。香港マイル13着以来だった前走安田記念は1馬身半差の完勝。「強かったですね。臨戦過程や展開も含めて克服してくれた」と振り返り「基本的な能力は高い。肉体的には完成しつつある」と成長に目を細めた。