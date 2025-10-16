▼ウォーターリヒト（石橋師）ラストもしっかりした動き。カイ食いが戻って追い切り後の馬体も余裕がある感じだが、この馬は輸送でしっかり減るので気にしないでもいいのかな。重賞を勝ったコースで本来の末脚を発揮できれば。▼ウンブライル（太田助手）前走後も体調は良さそう。毎日元気良く調教をこなせている。▼ガイアフォース（杉山晴師）追い切りはやり過ぎず、軽過ぎずのサジ加減。休み明け感はない。前走（安田記念