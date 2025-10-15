都市部での暮らしに疲れ、地方移住を選ぶ夫婦が増えています。中には「自然の中でスローライフを送りたい」「老後は静かな土地で畑をしたい」といった理由から、定年を機に移住を決断するケースも。しかし、理想と現実のギャップに直面し、数年で都市に戻る夫婦も少なくありません。「ねえ、畑やらない？」「もう定年なんだし、二人でどこか静かなところに移住して、畑でもやらない？」そう言ったのは、夫の健一さん（仮名・当時61