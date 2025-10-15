2025年10月15日（水）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。10月15日の日経平均株価は、前日の米ハイテク株安を背景に半導体関連銘柄が上値を抑え、小幅高のスタートとなりました。もっとも、前日の大幅下落を受けた自律反発狙いの買いによって指数は上昇幅を拡大、前日比825.35円高の47,672.67円で取引