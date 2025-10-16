【データスタジアム】14日の国際親善試合でブラジルに3―2で逆転勝ちした森保ジャパン。過去2分け11敗と未勝利だったセレソンから、歴史的白星を手にした要因とは――。データや選手の証言から森保一監督（57）の采配を分析すると、戦況に応じた臨機応変な守備位置の設定、選手の起用法など、戦術の引き出し増加が王国撃破を後押しした事実が鮮明となった。戦況やスコア、時間帯に応じた臨機応変な戦いが歴史を動かした。日