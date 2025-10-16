秋初戦の日本テレビ盃を制したフォーエバーヤング（牡4＝矢作）が昨年3着に続く参戦となるBCクラシック（11月1日、デルマー）に向けて15日、坂路で併せ馬を消化した。同日のBCスプリントに出走する僚馬アメリカンステージ（牡3）を追いかける形で進めると4F54秒2〜1F12秒5を馬なりでマークし、楽に併入。手綱を取った主戦の坂井は「来週にしっかりやると思うので、それに向けて。予定通りで順調です」と納得の表情を浮かべた。