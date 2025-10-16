社会人野球のセガサミーは15日、公式サイトで西田真二監督（65、写真）が契約満了により退任し、26年1月1日付で助監督の佐藤俊和氏（47）が新監督に就任すると発表した。西田氏はPL学園（大阪）から法大を経て82年ドラフト1位で広島入りし、95年の現役引退後は広島のコーチ、独立リーグの四国・香川で監督を務めた。20年1月にセガサミーの監督に就任。都市対抗では4強2度、8強1度の好成績を残した。