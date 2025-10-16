俳優の柿澤勇人（３８）と吉沢亮（３１）がミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」（来年７〜８月、東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ）で、Ｗキャストで主人公のエヴァン・ハンセン役を演じることが１５日、分かった。２０１６年に米ニューヨーク・ブロードウェイで初演され、最高峰のトニー賞で６部門を獲得した傑作が日本初上陸。第２５回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞した小山ゆうな氏の演出を受け、話題作へ