「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）猛虎が誇るリードオフマンの足が、ＣＳ白星発進への風穴をあけた。阪神・近本光司外野手が相手バッテリーの意表を突いた三盗で、決勝点を華麗に演出。「盗塁とか走塁は流れが変わるものなので、そういう走塁ができたらいいなと思いながら。結果的に勝てたので」と大仕事を誇らしげに振り返った。両チーム無得点で迎えた六回だ。先発左