ロッテ・山口が１５日、宮崎入りし１６日から参戦予定のみやざきフェニックス・リーグのテーマを「打てるボールを打つ。しっかり目付けして」と掲げた。８月にパ・リーグタイの４打席連続本塁打を記録も、その後はゼロ。出場３５試合で打率・２５５、７本塁打に終わった。秋季練習ではボールの見極めに取り組み、「それがゲームで出せるように、フェニックスで試したい」と実戦で練習の成果を披露する。