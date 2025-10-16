ヤクルトは１５日、埼玉・戸田球場で秋季練習初日を迎え、池山隆寛新監督（５９）は先発の“柱”の台頭を強く求めた。「（柱は）何本あってもいいと思う。６人いれば６本で済む話」とローテの整備に向けて強い意欲を示した。青空の下で組まれた円陣。その中心に立った新指揮官は、１０日の就任会見で柱として期待した奥川と高橋に加えて現役最年長４５歳の石川、今季ローテ入りした高梨と吉村を指名。「忘れてません。しっかり