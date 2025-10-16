オリックスは１５日、アンドレス・マチャド投手（３２）とルイス・ペルドモ投手（３２）が１４日に帰国のため離日したと発表した。ともに来季も残留する方向だ。マチャドは球団助っ人では初の２年連続２０セーブをクリア。リーグ３位の２８セーブもマークし「今シーズンもバファローズファンの皆さんに応援していただき、心から感謝しています」。ペルドモはリーグ２位の３３ホールドで「バファローズのユニホームを着られるこ