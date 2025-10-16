巨人・阿部監督は１５日、今季限りでの現役引退となった長野について、「一番かわいがってきた後輩の１人。やっぱり寂しいなと思う」と感慨深げだ。最後の試合となったＤｅＮＡとのＣＳファーストＳ第２戦ではベンチ入りを果たしたが出場機会はなし。「最後に打席に立たせてあげたいと思ったが、立たせられないで終わった。すごく悔いが残っている」とした。