札幌丘珠空港の滑走路について、現在の１５００メートルから１８００メートルに延長する案が国土交通省から提示されました。滑走路が伸びることで今後どのような変化が起きるのでしょうか。札幌市東区にある丘珠空港です。１０月１５日も多くの人が空の旅に向け出発の準備をしていました。丘珠空港は２０２４年度、初めて利用者が５０万人を突破。年々需要が高まる中、空港を巡る新たな動きがー（長岡記者）「丘