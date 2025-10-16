「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦ソフトバンク２−１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」のファイナルＳが開幕した。リーグ２連覇のソフトバンクは延長十回の末、日本ハムにサヨナラ勝ちし、アドバンテージを含め２勝とした。日本ハム・新庄剛志監督（５３）は痛恨の敗戦にも切り替えを強調し、第２戦に挑む構えだ。アドバンテージを含めて先に４勝したチームが、