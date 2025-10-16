「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）王者の野球に屈した。六回１死二塁。ここまで無失点の好投を続けてきたＤｅＮＡのエース東は、二走・近本の不意を打つ三盗にリズムを崩された。「意識はありましたけど、初球からしてくるとは思っていなかったので。そこは意表を突かれた」。これを機に２失点。勝負の分かれ目だった。「ワンチャンスをモノにする力と、リリーフ陣の盤