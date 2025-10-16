巨人・阿部慎之助監督（４６）が１５日、東京・大手町の読売新聞東京本社を訪れ、山口寿一オーナー（６８）へ今シーズンの報告を行った。両者の会談では山口オーナーが米大リーグ・ヤンキースが重視する選手のメンタルケアを行う部門の設置を提案。今後へ導入を検討していくことになった。リーグ連覇と日本一奪回を目指した今季は７０勝６９敗４分けの３位に終わり、ＣＳファーストＳでもＤｅＮＡを相手に敗退。阿部監督は「僕