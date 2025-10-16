今年6月、新潟市内の商業施設でカミソリの替え刃などを盗んだ疑いで札幌市に住む無職の男が再逮捕されました。男は窃盗目的で新潟市に来たとみられています。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、札幌市に住む無職の男(30)です。男は6月22日午後7時前、新潟市西区内の商業施設で電動歯ブラシの替ブラシなど46点（販売価格合計18万8969円）を盗み、6月23日午後7時半すぎ、新潟市江南区の商業施設でカミソリの替え刃など32点（販