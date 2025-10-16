ＷＥＳＴ．の茺田崇裕（３６）がこのほど、大阪市内で開かれた、自身が大会アンバサダーでカンテレが中継する男子ゴルフ「ＡＣＮチャンピオンシップゴルフトーナメント２０２５」（１１月７日、深夜１・１５。８日、後２・３５。９日、後４・０５。７日のみ関西ローカル）の取材会に出席した。茺田は昨年のテレビ中継アンバサダーに続く２年連続の大役に「本当に僕でいいんですか？」と恐縮しつつ、「ゴルフに興味