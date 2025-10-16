今年7月、新潟県上越市内のドラッグストアでせき止め薬を盗んだ疑いで、66歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、上越市に住む代行運転手の男(66)です。男は7月25日午後5時半すぎ、上越市内のドラッグストアでせき止め薬1個（販売価格968円）を盗んだ疑いがもたれています。事件は被害店舗からの通報で発覚。警察によりますと、男は他の商品も買い物していましたが、せき止め薬だけレジを通さず。店員が在庫確認を