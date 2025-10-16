10月15日、新潟県警は警察官の服装について新たな取り組みを行うと発表しました。これまで、県警では冬用の活動服を着るときはネクタイをするのがルールでしたが、今年から“ノーネクタイ”が可能に。【県警装備施設課山上仁誉 装備管理官】「ネクタイを省略して熱が体内にこもったりというところを排除して、少しでも働きやすいように」体調面への配慮だけでなく、現場の警察官にとっては安全上のメリットもあると