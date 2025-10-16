全日本プロレスは１５日、都内で会見し、２２日の後楽園ホール大会で対戦する三冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）に挑戦する潮崎豪（４３）が出席した。９月末でノアを電撃退団し、約１０年ぶりに全日本マットに帰還。「１０年前からいい意味で変わり、選手も育っている。今の全日本を味わいたい」と出戻りの心境を明かし、「潮崎豪の未来を見せるには、宮原の持つ三冠をどうしても手に入れたい。アイツの怒り、三冠王者のプラ