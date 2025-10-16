約８０年にわたりハマっ子たちに親しまれてきた名品を紹介する森本珠水社長＝フクゾー洋品店元町本店タツノオトシゴがトレードマークの「フクゾー洋品店」が横浜・元町に創業して来年で８０周年。これを記念し、元町本店（横浜市中区元町３丁目）で２０日まで、かつての名品を集めた記念展示を行っている。フクゾーは初代森本福蔵さん（故人）が１９４６年に現在地に洋品店を出店したのが始まり。オーダーメードの洋服が次第に