怒髪天をつく。全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３６）が、Ｖ１戦（２２日、東京・後楽園ホール）で対戦する潮崎豪（４３）を徹底的にこき下ろした。１５日には都内の事務所で会見が予定されていたが、冒頭に一方的に挑戦者を罵倒するやそのまま退席して事実上の会見拒否。なぜ、宮原はここまで怒っているのか。その胸中は――。陽気を地でいく宮原としては珍しい姿だった。予定された会見では潮崎と同席して意気