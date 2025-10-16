洗練された「無心」の思考が勝利に結実した。ソフトバンクは１５日に日本ハムとの「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）で延長１０回の末、２―１で劇的なサヨナラ勝ちを収めた。アドバンテージ１勝を含めて通算成績２勝０敗とし、パ・リーグ覇者がＣＳ突破へ優位に立った。執念の一打だった。同点の１０回一死満塁の絶好機で、ここまで無安打だった山川穂高内野手（