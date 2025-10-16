「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）は１５日に行われ、ソフトバンクが日本ハムに延長１０回の末、２―１でサヨナラ勝利。その一方、善戦及ばずに０勝２敗からの巻き返しを狙う日本ハムに必要となるものは何か。野球評論家の柏原純一氏は「２戦目以降はさらに積極的に仕掛け、打者は振っていくべき」とし、積極打法で短期決戦の活路を切り開いていくことを期待した。【