※経済指標 ＊NY連銀製造業景気指数（10月）21:30 結果10.7 予想-1.8前回-8.7 ※発言・ニュース ＊米地区連銀報告（ベージュブック） ・米経済活動は前回報告からほぼ変わらず。 ・複数の地区で投入コストの上昇ペースが加速。 ・雇用は概ね安定。労働需要は全体的に鈍化。 ＊ベッセント財務長官 ・ＦＲＢ議長候補を５名に絞り込んだ。 ・次回ＦＲＢ議長候補の面接はアジア訪問後。 ・