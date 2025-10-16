巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が１５日、“チョーさんイズム”を継承し、羽ばたく決意を示した。今季２軍でともにプレーした長野久義外野手（４０）が現役を引退。多くの助言を授かっただけに、「引退されると聞いてすごく寂しい気持ちになりましたけど、僕もチョーさんみたいに長年活躍できる選手になりたいと、より思いました」と成長を誓った。技術や知識はもちろん、誰からも愛された紳士的な人柄はルーキー