◆国際親善試合日本代表３―２ブラジル代表（１４日・味の素スタジアム）【サンパウロ（ブラジル）１４日＝沢田啓明】元日本代表監督でブラジル代表ＯＢのジーコ氏（７２）が国内メディアへのインタビューに答え、ブラジルの敗因を分析した。「ブラジルが敗れた最大の理由は、韓国戦から選手を大きく入れ替えたこと。アンチェロッティ監督はできるだけ多くの選手を試したかったのだろう」と、一定の理解を示しながらも、５―０