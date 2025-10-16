©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにNON STYLE・石田を迎え、6畳間を広々と見せる技をプロが教える「真剣DIY」と、「M-1グランプリ」をきっかけにブレイクした2人の人気芸人が真夜中の真剣トークをくり広げる「深夜営業メシ」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ ©️AB