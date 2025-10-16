イタリア代表は10月14日に行われた2026年ワールドカップ（W杯）欧州予選で、エストニアにホームで３−０と快勝した。これでグループ２位以内を確定させている。６試合を消化し、イタリアは５勝１敗の15ポイント。７試合を消化して９ポイントの３位イスラエルとの差を広げた。首位ノルウェーは消化試合数が同じで18ポイント。イタリアは最終節の直接対決に勝てばポイントで並ぶ。だが、得失点差がノルウェーの＋26に対し、イ