「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神は執念の采配で価値ある１勝をもぎ取った。ＣＳファイナルＳ初戦から、及川、石井にイニングをまたがせる必勝リレー。九回、岩崎が締めると、ベンチの藤川監督は「パン！」と手をたたいた。「チーム全員の力。ファンの方を含めて、すごくタイガースらしいゲームになったと思います」積極継投が鮮やかにはまった。０−０の六回、