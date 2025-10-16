「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神が完封リレーで接戦を制した。０−０の六回、先頭の近本が遊撃内野安打で出塁、１死二塁で森下の打席での初球にＤｅＮＡバッテリーの隙を突いて三盗を決め１死三塁とすると、森下が中前に先制適時打。六回から登板した及川が、１回２／３を２安打無失点で勝利投手になった。アドバンテージの１勝を含めて２勝０敗とした。藤川監督の