「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）泥くさく、執念でヒットゾーンへ運んだ。これが阪神・小野寺の生きる道。「本当に情けないシーズンだったんで、もう気持ちだけで打ちました」。気迫がバットに乗り移って、貴重な２点目の適時打。苦労人が大舞台で大仕事をやってのけた。出番は五回無死一塁での代走。リクエストを要求されるほど、けん制で際どい帰塁もあった。それで