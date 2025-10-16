「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」のファイナルＳが開幕し、阪神がＤｅＮＡを２−０で下し、アドバンテージの１勝を含めて２勝０敗とした。森下翔太外野手（２５）が六回に決勝の先制適時打。“ＣＳ男”が今年も勝負強さを発揮した。過去にＣＳ（プレーオフを含む）で、２勝０敗としたチームの突破率は９６・８％。