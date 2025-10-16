「WEST.」濱田崇裕が男子ゴルフツアー「ACNゴルフ2025」（6〜9日）の大会アンバサダーに就任。カンテレの7、8日放送（7日深夜1・15、8日後2・35）に出演する。囲み取材で濱田は「ゴルフに興味がない人たちにも楽しんでもらえるよう頑張ります」と意気込みを語った。今年で56回目を迎える男子ゴルフのトーナメント。濱田は昨年、中継アンバサダーとして番組を盛り上げ、一方で「思ってた以上に選手の方々がリラックスしていた」