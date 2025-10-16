◇東都大学野球第4週第2日亜大7―1国学院大（2025年10月15日神宮）亜大は投打がかみ合い、1勝1敗に持ち込んだ。1―1の6回2死から3番・逢沢が左越えの決勝ソロ。「打線がつながらずに負けた試合が多かったので、今日は野手で勝つという気持ちだった」と振り返った。投げては2番手で登板した1年生左腕・田崎が2回2/3を無安打無失点の好救援でリーグ戦初白星を挙げ、「流れを持ってくることができてよかった」と胸を張っ