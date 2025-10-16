◇東都大学野球第4週第2日中大5―0駒大（2025年10月15日神宮）中大が駒大に連勝し、勝ち点2とした。今秋ドラフト候補の繁永が初回2死三塁から右翼線へ先制二塁打。4―0の7回にも右前へダメ押しの適時打を放ち、2安打2打点で貢献した。「最近、引っ張りのイメージになっていたので逆方向を徹底していた」。23日のドラフト会議が近づく中、「ドキドキがあるが、今はチームの勝ちに専念」と目の前の一戦に集中した。