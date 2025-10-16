◇東都大学野球第4週第2日青学大6―4東洋大（2025年10月15日神宮）2回戦3試合が行われ、青学大が東洋大を6―4で下した。16日の3回戦に勝って国学院大が亜大に敗れれば、リーグ史上3度目の6連覇が決まる。5番・中田達也外野手（4年）が満塁から走者一掃の逆転二塁打を放ち、勝利に導いた。青学大は今秋ドラフト1位候補の島田を中盤に攻略し、リーグ史上3度目の6連覇に王手をかけた。1―3の5回2死満塁から5番・中田が中