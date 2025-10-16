生成ＡＩ（人工知能）が、偽情報の拡散や犯罪に悪用されるケースが目立っている。ＡＩの活用を促すにしても、リスクを軽視していたら、国民にいくら活用を呼びかけても、理解は得られまい。政府は、しっかりとした法規制の議論に取り組む必要がある。政府が、ＡＩの開発や利用に関するＡＩ基本計画の骨子をまとめた。今後、有識者の意見を反映させ、年内に計画を決定する。骨子では、ＡＩの開発を巡ってしのぎを削る米国