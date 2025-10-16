お笑いコンビ「かまいたち」が15日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（水曜後11・30）に出演。濱家隆一（41）が山内健司（44）の持つTシャツの驚くべき枚数を明かした。濱家は「山内の話なんですけど、ちょっと前からビンテージTシャツにはなりだしたんですよ。ビンテージTシャツから派生してアロハとかデニムとか、年代物のをすごく買うようになって」と話し始め、「年代物でも自分の趣味じゃなくて値段を見て買っているんで、